Bundesliga-Absteiger FF USV Jena muss erneut einen Abgang verkraften. Nach nur einer Saison verlässt U19-Nationalspielerin Karla Görlitz die Thüringerinnen und schließt sich der TSG 1899 Hoffenheim an. Das teilte der Verein am Freitag (26. Juni) mit.

Die 19-Jährige ist nach Maren Tellenbroker, die zum FC Twente Enschede wechselt, und Leonie Kreil, die es zum SC Sand zieht, der dritte Weggang in diesem Sommer für den USV. Görlitz wechselte im vergangen Sommer aus Magdeburg an die Saale. Zuvor spielte sie sowohl in der B-Juniorinnen-Bundesliga für den Magdeburger FFC als auch im Jungenteam des SV Fortuna Magdeburg. Nun steht mit dem Wechsel zum aktuellen Tabellendritten aus dem Kraichgau der nächste Schritt für das Talent an.