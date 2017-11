Die kleine "Squadra Azzurra" von Trainer Federico Guidi startete gut in die Partie. Simone Edera vom FC Turin brachte die Italiener mit einem direkten Freistoß in die linke Torhälfte in Führung (4.). Torwart Markus Schubert von Dynamo Dresden konnte bei diesem gezielten Schuss nur hinterhergucken.

In der zweiten Hälfte war die DFB-Elf nicht mehr so aktiv und ließ sich auskontern. Edera erlief einen langen Ball und schob die Kugel rechts an Schubert vorbei ins Tor (63.). In der Nachspielzeit landete Marco Richters Chance auf den Siegtreffer über dem Kasten der Italiener (90.+4). Deutschland liegt nun mit acht Punkten auf Rang zwei und ist wie Tabellenführer England nach vier Spielen weiterhin ungeschlagen.