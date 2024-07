Der VfL Bochum ist der erste Gegner von RB Leipzig in der Spielzeit 2024/25. Das geht aus dem am Donnerstag (4. Juli 2024) veröffentlichten Spielplan der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die 62. Bundesliga-Saison hervor. RBL bestreitet das erste Spiel am 24. oder 25. August vor heimischem Publikum. Die genaue Terminierung folgt zeitnah.