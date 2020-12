Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat das zur Saison 2001/02 abgeschaffte Prinzip der Gleichverteilung zumindest für 53 Prozent der TV-Einnahmen reaktiviert. Das gilt allerdings nur für die Spielzeiten von 2021 bis 2023. Danach sinkt der Anteil für den Zeitraum bis 2025 schon wieder auf 50 Prozent. Fanforscher Prof. Harald Lange kommt im MDR-Gespräch deshalb zum Entschluss: "Es ist eine Veränderung, aber keine Reform. Den mächtigen Vereinen wird weiter Tribut gezollt, während man den kleineren Klubs mit Rückendeckung der Fans etwas entgegenkommt."

Sportwissenschaftler Lange: "Chance wurde sang- und klanglos vergeben!"

Der Sportwissenschaftler wird noch deutlicher: "Die Chance zur grundständigen Reform des Schlüssels war nie so groß wie in den zurückliegenden Tagen und ist sang- und klanglos vergeben worden." Der Universitätsprofessor aus Würzburg stört sich vor allem an der Begründung und Rhetorik, wie DFL-Chef Christian Seifert die Verteilung bekannt gab. Dieser hatte sich ausdrücklich auf die Folgen der Corona-Krise bezogen und ohne nähere Erklärung einen zwei Milliarden schweren Umsatz-Rückgang für den Profifußball in den Raum gestellt. Lange meint: "Die Drohgebärden und Kommunikationsrituale der zurückliegenden Wochen haben deutlich gemacht, dass sich der Profifußball immer weiter von den sportiven Prinzipien des Fair-Play und der Chancengleichheit entfernt." Währenddessen habe beispielsweise die extra eingerichtete Taskforce zur Zukunft des Profifußballs bisher zum Thema geschwiegen. "Bedauerlich, denn dort sitzen auch kritische Köpfe, die etwas zu sagen haben", betont der 52-Jährige.

Um die Tragweite der Entscheidungen besser einordnen zu können, hat "Sport im Osten" anhand des neuen Verteilungsschlüssels die Auswirkungen auf die mitteldeutschen Vereine untersucht. Die groben Berechnungen gingen zur Vereinfachung jeweils vom relativ realistischen Modell aus, dass RB Leipzig und Erzgebirge Aue ihre Plätze in der wichtigen Fünf-Jahres-Wertung auf Rang drei bzw. 32 nach dieser Saison nicht verändern würden. Dadurch ergab sich dann eine Simulation möglicher Fernsehgelder aus der nationalen Vermarktung für die Saison 2021/22. Prof. Harald Lange Bildrechte: Harald Lange

Als einer der vier großen Fernseh-Profiteure der alten Aufteilung ist RB Leipzig ein Verlierer des neuen Modells. Durch die Gleichverteilung erhält Leipzig wie jeder Bundesligist 24,7 Millionen Euro. Im zweitgrößten Bereich "Leistung", der zunächst 42 und später 43 Prozent im TV-Schlüssel ausmacht, kann RB als Dritter mit geschätzten 25,3 Millionen Euro rechnen. Am schwierigsten voraussehbar sind die Zahlen im Sektor Nachwuchs (3 Prozent), wo es auf Einsatzzeit von in Deutschland oder eigens ausgebildeten Spielern ankommt. Hier wird grob eine mittlere einstellige Millionenzahl dazukommen. Im neu eingeführten Bereich "Interesse" (2 Prozent) liegt RB laut der von der DFL heranzuziehenden Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) im Bundesliga-Mittelfeld und kann daher mit rund einer Million Euro kalkulieren. Folglich betragen die gesamten Einkünfte aus der nationalen TV-Vermarktung grob 53 bis 57 Millionen Euro. Im Vergleich zu den vorher erhaltenen 65,96 Millionen Euro sind das also - bei dieser Schätzung - bis zu 9 Millionen Euro weniger. Auf MDR-Nachfrage wollte RB die Zahlen nicht kommentieren. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff kann mutmaßlich mit 53 bis 57 Millionen Euro TV-Geld planen. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Freuen können sich die Anhänger von Zweitligist Aue. Die Veilchen können über die Gleichverteilung in der 2. Bundesliga mit sicheren 6,9 Millionen Euro planen. Aus dem leistungsabhängigen Bereich würde der FCE mit 4,3 Millionen Euro rechnen dürfen. Weniger lukrativ sind die Kategorien "Nachwuchs" und "Interesse". Hier kommen wohl nur sechsstellige Beträge dazu, gerade weil Aue laut der AWA-Marktforschung mit 13 Prozent Interesse in der bundesweiten Bevölkerung nur im unteren Mittelfeld der 2. Bundesliga rangiert. Trotzdem erhält Aue gesamt - wieder geschätzt - zwischen 11,2 und 12 Millionen Euro. Das bedeutet verglichen mit den 10,34 Millionen Euro diese Saison ein Plus von rund einer Million Euro. Geschäftsführer Michael Voigt weiß deshalb: "Der Beschluss stimmt uns grundsätzlich positiv. Die Liga zeigt sich solidarisch, es hätte auch anders herum gehen können." Aue-Geschäftsführer: "Die Liga zeigt sich solidarisch." (Archiv) Bildrechte: imago/Picture Point