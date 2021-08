RB Leipzig und Oliver Mintzlaff haben ihre Zusammenarbeit ausgedehnt. Wie der Bundesligist am Donnerstag (12. August) bekanntgab, wurde der Vertrag mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert.

"Wir gehen bei RB Leipzig einen Weg, der auf und neben dem Platz von einer klaren Philosophie, permanenter Entwicklung und vielen Erfolgen geprägt ist. Diesen Weg möchte ich auch in den kommenden Jahren weiter mitgestalten und freue mich darauf, die vielen spannenden, aber auch herausfordernden Aufgaben mit diesem großartigen Team anzugehen", erklärte Mintzlaff in einer Pressemitteilung.

Der 45-jährige gebürtige Bonner ist seit Januar 2016 Geschäftsführer von RB Leipzig und fungiert seit Juli 2020 als Vorsitzender der Geschäftsführung. Zudem ist er bereits seit 2014 Vorstandsvorsitzender des eingetragenen Vereins (e.V.) von RB Leipzig. Unter seiner Regie stieg RB zunächst in die 2. Bundesliga auf, 2016 dann in die Erste Liga. Seitdem qualifizierte sich das Team viermal für die Champions League und einmal für die Europa League. In der Saison 2019/2020 erreichte RB das Champions-League-Halbfinale und stand zweimal im DFB-Pokal-Finale.