RB Leipzig hat das Topspiel des Wochenendes in der Fußball-Bundesliga nach einer mitreißenden Vorstellung gewonnen. Beim 2:1-Sieg der Leipziger kehrte Daniel Ackermann in die Red Bull-Arena zurück. Der gebürtige Dresdner war zehn Jahre Videoanalyst bei RB und arbeitet jetzt für Borussia Dortmund.

"Ohne Videoanalyse geht es im Profifußball nicht mehr", sagte Ackermann am Montag (08.11.2021) im "SpiO"-Frühstück. Der 40-Jährige schaffte es vom "Learning by Doing" bis in die Bundesliga. 2009 baute er die Abteilung bei RB Leipzig mit auf. Nach mehr als einem Jahrzehnt war für ihn in Leipzig Schluss.



Jetzt arbeitet Ackermann, der unter anderem auch beim FC Eilenburg spielte, im Trainerteam der Dortmunder und schwärmt von seinem "Traumjob". "Ich kann direkt Einfluss auf die Spiele nehmen, bin jeden Tag mit der Mannschaft unterwegs." Dass es kein Job von Montag bis Freitag, sondern eine Sieben-Tage-Woche ist, stört Ackermann nicht. "Die Arbeit ist intensiv, aber extrem spannend", so der Fußballexperte.