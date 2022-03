Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann am 20. März im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wieder die volle Zuschauer-Kapazität ausnutzen. Dann können wieder bis zu 47.069 Fans in das Stadion. Das teilte der Verein am Freitag mit. Die Sonntagspartie des 27. Spieltags (15.30 Uhr) soll unter 3G-Bedingungen stattfinden, es genügt ein aktueller Corona-Test. Der freie Vorverkauf startet am 10. März. Für das Heimspiel an diesem Samstag gegen den SC Freiburg sind 24 758 Zuschauer zugelassen.