Einst als Aufstiegs- und Derbyheld gefeiert, nun als Nestbeschmutzer an den Pranger gestellt: Nachdem Sebastian Polter bei seinem "Herzensklub" Union Berlin in Ungnade gefallen war, holte der Stürmer zum juristischen Gegenschlag aus. Die Unruhe kommt zur Unzeit, die Eisernen müssten ihren Fokus vor dem schweren Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag (15:30 Uhr) bei Champions-League-Kandidat Borussia Mönchengladbach eigentlich auf die sportlich prekäre Lage richten.