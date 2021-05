Ziele in dieser Saison haben sowohl Nagelsmanns RB-Team als auch die von Oliver Glasner trainierten Wolfsburger noch. "Wir wollen Charakter zeigen. Wir haben zwar keinen Titel gewonnen, wollen aber eine Steigerung im Vergleich zur letzten Saison.", so der Leipziger Coach. RB könnte in den letzten beiden Spielen zwei Vereinsrekorde aufstellen: Mit aktuell 64 Punkten fehlen RB noch vier Punkte zu einem neuen Gesamt-Punkte-Rekord. Bei einem Heimsieg gegen Wolfsburg winkt zudem ein neuer Punkte-Heimrekord - aktuell haben die Rasenballer 36 Punkte, die bisherige Bestmarke liegt bei 38 Zählern. "Wir wollen zudem gegen Wolfsburg den zweiten Platz fix machen."



Wolfsburg winkt dagegen in Leipzig die sichere Champions-League-Teilnahme. Begünstigt von der Frankfurter 2:3-Niederlage gegen Absteiger Schalke 04 von Samstag (15.05.2021) reicht dem VfL ein Punkt gegen Leipzig.