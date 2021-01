Auch wenn es in den letzten Partien gegen Borussia Dortmund wenig zu holen gab – allzu schlecht sind die Erinnerungen an den Vizemeister nicht. Schließlich war es der BVB, gegen den RB Leipzig am 10. September 2016 seinen Premieren-Heimsieg in der Bundesliga feierte. "Es war eines der emotionalsten Spiele, die ich erlebt habe", frohlockte Yussuf Poulsen am Mittwoch im "SpiO"-Talk. Auch am Samstag erwartet Leipzigs Stürmer ein "großes und wichtiges Spiel […], wo es auf die Kleinigkeiten ankommt."