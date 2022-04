Der Halbfinal-Einzug von RB Leipzig in der Europa League ist noch nicht mal drei Tage her, da steht für RB Leipzig schon der nächste Knaller auf dem Spielplan. Die findige RB-Marketingabteilung kreierte für das Hammerprogramm von acht Spielen in 26 Tagen und drei Wettbewerben im April den Claim #MegApril - und am Sonntag (17.04.2022, 19.30 Uhr, im Ticker und komplett live hören) steht in der Bundesliga tatsächlich ein echtes Spitzenspiel an.