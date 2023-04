Es wird zugleich ein Dreikampf im Fernduell um die Champions League. Dabei könnten seine Ex-Gladbacher gegen Union Berlin Schützenhilfe leisten. Der SC Freiburg, demnächst RB-Gegner im DFB-Pokalhalbfinale am 2. Mai und vier Tage später in der Bundesliga, trifft auf wiedererstarkte Schalker. "Man guckt immer mal, was die Gegnerschaft macht, am Ende bringt es aber nichts, wenn man die eigenen Sachen nicht erfüllt", so Rose auf der Pressekonferenz zum Spiel. Das Team von Xabi Alonso ist mit sieben ungeschlagenen Spielen in Serie aktuell die Mannschaft der Stunde in der Liga. "Eine Mannschaft, die sehr gut drauf ist, ein sehr gutes Tempo hat, physische stark hinten ist. Und mit Florian Wirtz wieder einen absoluten Unterschiedsspieler hat, der das Niveau in dem Team nochmal anhebt", sagte Rose.