In die Partie des Tabellenführers gegen den Bundesliga-Zweiten gehen die Leipziger ohne einige Verletzte und mit einigen Fragezeichen. Definitiv im Spitzenspiel fehlen werden die Langzeitverletzten Konrad Laimer, Lukas Klostermann, Benjamin Henrichs und der am Corona-Virus erkrankte Südkoreaner Hee-Chan Hwang . Besonders schwer falle laut Nagelsmann der Ausfall von Laimer und Klostermann, denn beide hätten beim 0:0 im Februar in München "herausragende Leistungen" gezeigt.

Die Bayern konnten dagegen in der Champions League beim 1:1 gegen Atletico Madrid die Topleute Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Leon Goretzka schonen. Nicht nur aus diesem Grund geht Nagelsmann auch mit einer gewissen Demut in die Partie in München: "Wir können mit einem Sieg an den Bayern vorbeigehen, das heißt aber nicht, dass wir auf Augenhöhe sind." Die Münchner mit ihrem breiten Kader und der Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre sieht der RBL-Coach ganz klar im Vorteil: "Bayern ist ein über Jahre gereifter Verein, der es gewöhnt ist, erfolgreich zu sein. Ein Klub, der mit Drucksituationen umgehen kann, weil er es seit Jahrzehnten gewöhnt sind, oben mitzuspielen. Es gibt sehr viele Unterschiede zwischen uns."

Das Spitzenspiel der Liga am Samstag ist dabei nicht nur das Duell des Ersten gegen den Zweiten – in München treffen auch die beste Offensive und die beste Defensive aufeinander. Die Bayern knipsten in dieser Saison in nur neun Spielen bereits 31 Mal – und stellten damit den Bundesliga-Rekord von Eintracht Frankfurt aus der Saison 1974/75 ein. RB kassierte dagegen in dieser Spielzeit erst sechs Gegentore in der Bundesliga – so wenig wie kein anderes Team. Die Statistik spricht allerdings klar gegen den Verfolger: In acht Spielen konnte RB nur einmal gewinnen, in München allerdings noch nie.