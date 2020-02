Auf dem Platz sollten die Sachsen am Samstag dennoch hellwach sein, will man den Schalkern doch die 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel heimzahlen. Die Zeichen dafür stehen auch gar nicht schlecht. Die "Knappen" haben nach vier Ligaspielen ohne Sieg den Anschluss an die Champions-League-Plätze verloren und erleben die erste Mini-Krise unter Coach David Wagner. Die Form aus der Hinrunde ist verloren gegangen und die Blau-Weißen finden ihre Freuden momentan eher abseits des Platzes und sticheln lieber gegen den Rivalen aus Dortmund.



"Schalke fehlt aktuell etwas die Durchschlagskraft", so Nagelsmann. "Sie haben bislang nicht so viele Tore wie in der Hinrunde gemacht." Drei Tore in fünf Spielen, um genau zu sein. Dieses Formtief gilt es zu nutzen und drei Punkte in Gelsenkirchen zu holen. Vor dem 23. Spieltag stehen die Leipziger mit einem Punkt Rückstand auf die Bayern auf Rang zwei. Mit einem Sieg am Samstag sollte sich dann auch die Heimreise für alle Beteiligten wieder deutlich angenehmer gestalten.