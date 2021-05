Duell der norwegischen Mittelstürmer

Ob es am Samstag zum Duell der norwegischen Mittelstürmer kommt, ist angesichts einer Verletzung des Dortmunder Erling Haaland noch offen. Am Mittwoch fehlte der Wunderstürmer noch im Mannschaftstraining, soll aber am Donnerstagnachmittag zurückkehren. Er und sein Leipziger Pendant Alexander Sörloth bringen ähnliche körperliche Voraussetzungen mit, haben sich in ihren Vereinen aber doch anders entwickelt.

"Es ist eine ungewöhnliche Situation mit zwei ähnlichen Stürmern aus einem Land. Beide sind wuchtige Stürmer. Aber Erling hatte einen nahezu perfekten Start, das war bei Alex nicht der Fall. Er hat etwas gebraucht, um Fuß zu fassen. Die Entwicklung bei Alex ist aber gut. Wir haben alle gehofft, dass er etwas mehr trifft. Dennoch bin ich mit den Schritten zufrieden, er hat ja zuletzt auch wichtige Tore gemacht", lobte Nagelsmann seinen Angreifer.

Wie lange Sörloth noch das RB-Trikot tragen wird, ist offen. Laut einem "kicker"-Bericht soll er in den Planungen von Nagelsmann-Nachfolger Jesse Marsch eine untergeordnete Rolle spielen. Bei einem entsprechenden Angebot – RB hatte vor der Saison etwa 20 Millionen an Crystal Palace überwiesen – wären die Verantwortlichen am Cottaweg demnach bereit, den Stürmer wieder abzugeben. Julian Nagelsmann, Alexander Sörloth und Erling Haaland klatschen nach dem Spiel in der Hinserie ab. (Archiv) Bildrechte: imago images / MIS

Adams und Nkunku fehlen am Samstag