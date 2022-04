Was Tedesco noch nicht genau weiß: ob Dortmund mit Dreier-oder Viererkette spielt. Diese Frage habe aber nur bedingt Einfluss auf das eigene Vorgehen. "Grundsätzlich wollen wir uns nicht verändern", sagte der Coach. Man glaube an das, "was uns stark gemacht hat". Aus diesen Worten spricht das Selbstvertrauen, das RB als beste Rückrundenmannschaft wiedergewonnen hat: 23 Punkte, genauso viele wie Gegner Dortmund und sogar drei mehr als die Bayern. Auch in dieser Hinsicht: ein echtes Topspiel.