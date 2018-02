Ein Erfolg am Niederrhein würde das Selbstvertrauen auch mit Blick auf die schwere Auswärtsaufgabe in der Europa-League-Zwischenrunde beim SSC Neapel am 15. Februar deutlich anheben. Vor einem knappen Jahr entführten die RBL-Kicker im Borussia-Park durch einen 2:1-Sieg die begehrten drei Punkte. Vor der jetzigen Aufgabe lobte Coach Hasenhüttl den Gegner über den grünen Klee: "Auf uns wartet eine starke Mannschaft mit hohen spielerischen Qualitäten, einem guten Umschaltspiel und der notwendigen Ruhe am Ball, Kontersituationen auszuspielen." Deshalb die Warnung von Hasenhüttl an seine Spieler: "Die kommende Aufgabe könnte kaum schwieriger sein."

Trainer Ralph Hasenhüttl erwartet einen Gegner mit "hohen spielerischen Qualitäten". (Archiv) Bildrechte: Picture Point