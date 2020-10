Die höchste Niederlage in der noch jungen Vereinsgeschichte hat der RB-Coach mit seinem Team noch gar nicht aufgearbeitet. Denn es sei wichtig, "die Spieler nach so einem Ergebnis auch mal in Ruhe zu lassen, damit sie sich eigene Gedanken machen können". Er selbst wolle nur noch nach vorn schauen, zumal die ersten 75 Minuten in Old Trafford in Ordnung gewesen seien: "Wir können den besten Saisonstart der Klubgeschichte mit 16 Punkten aus sechs Spielen erreichen", sagte Nagelsmann: "Darauf sollten wir uns konzentrieren."