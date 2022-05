Freiburg legt vor, Köln kommt näher

Der Kampf um die begehrten Tickets für die Königsklasse spitzt sich im Saisonendspurt weiter zu. Der SC Freiburg hat am Samstag vorgelegt und RB für mindestens zwei Nächte auf Platz fünf verdrängt. Auch der 1. FC Köln mischt nach dem 4:1-Erfolg gegen Augsburg oben mit und sitzt RB mit zwei Punkten im Nacken.

Für Tedesco aber kein Grund, nervös zu werden. "Ich verspüre keinen Druck", sagte der Deutsch-Italiener im Rahmen der Pressekonferenz am Sonntag. "Wenn du drei Tage Spieltage vor Schluss da stehst, wo wir stehen, willst du natürlich das Maximale. Wir sind hungrig und haben einfach Lust und Bock." Am 11. Dezember vergangenen Jahres stand Domenico Tedesco erstmals für RB Leipzig an der Seitenlinie. Der Gegner damals: Borussia Mönchengladbach. Bildrechte: IMAGO / motivio

Auch Leverkusen am Montag im Einsatz

Dass die Partie auf einen Montag fällt, sei zwar "nicht cool für uns, aber wir können es nicht ändern", meinte Tedesco mit Blick auf die ungewöhnliche Anstoßzeit. Da RB noch in der Europa League vertreten ist, wurde die Partie aufgrund der entsprechenden Regenerationszeit nach internationalen Spielen für den 2. Mai angesetzt. Am 1. Mai finden auf Wunsch von Sicherheitsbehörden keine Fußballspiele in der Bundesliga und 2. Bundesliga statt.

Neben RB muss auch der direkte Konkurrent im Kampf um die Champions-League-Plätze, Bayer Leverkusen, am Montag sein Spiel bei Europa-League-Halbfinalist Eintracht Frankfurt bestreiten. Gibt es Schützenhilfe von der Eintracht, winkt RB die Rückkehr auf Rang drei.

Tedesco: "Wir werden brennen in Gladbach"

Darauf will sich Tedesco aber nicht verlassen. Sollte Frankfurt seine Kräfte für das internationale Geschäft sparen, sei das "alles legitim". Vielmehr wolle man sich auf seine eigenen Stärken besinnen und den wettbewerbsübergreifend neunten Auswärtssieg in Serie einfahren, was nebenbei die Einstellung des vereinsinternen Rekords bedeuten würde. "Wir haben absolute Vorfreude auf das Spiel. Wir werden brennen in Gladbach, um ein richtig gutes Auswärtsspiel hinzulegen", betonte Tedesco, der sich auf eine "gute Kulisse" freut.

Gladbach "hat nichts zu verlieren"