Kehrt Stürmer Christopher Nkunku bei RB Leipzig in die Startelf zurück? Auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel bei Borussia Dortmund deutete RB-Trainer Marco Rose an, dass der Torjäger erstmals nach seiner Verletzung wieder in der Anfangsformation stehen könnte. "Irgendwann kommt der Tag, an dem wir die Qualität von 'Christo' wieder von Beginn an auf dem Feld haben wollen", sagte Rose.