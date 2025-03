"Der Marco-Rose-Klassiker ist: 'Ich freu mich auf ein Buch, fange an zu lesen und meistens so bei Seite 25 endet das dann. So ein kleines Gummibuch, das du der Tochter in der Badewanne vorgelesen hast, das bräuchte ich'", scherzte der Ur-Leipziger, in dessen Heimatstadt gerade die Buchmesse läuft. Er bewundere Leute, die Wälzer mit 300 Seiten durchlesen, verliere aber selbst dabei die Geduld und die Nerven. "Vielleicht hat mich auch noch kein Buch so richtig gepackt. Ich bin keine Leseratte, das muss ich zugeben", sagte Rose und schob lachend hinterher: "Auf der Buchmesse gibt es doch auch Vorlesungen. Das wäre was für mich."