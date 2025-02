Fußball | Bundesliga RB Leipzig am Freitag in Augsburg - Keine Liebes-Geschenke zum Valentinstag

22. Spieltag

13. Februar 2025, 13:01 Uhr

Personell angeschlagen in ein "intensives Spiel" gegen eine "grundaggressive Mannschaft". Das Gastspiel von RB Leipzig und Coach Marco Rose am Freitag in Augsburg hört sich nur wenig nach einer Reise an, die Spaß macht. Doch das Auswärtsspiel könnte für RB dennoch positiv enden - Rose hat dafür einige Indizien wahrgenommen.