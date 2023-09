Union ist aber vor allem eins: eine Heimmacht. Am 13. Februar 2022 (0:3 gegen Dortmund) verlor Union zum letzten Mal zu Hause. Seit 24 Bundesliga-Heimspielen ist man ungeschlagen - so lange wie noch keine andere Mannschaft in der Bundesliga. Jetzt will RB einen neuen Versuch wagen, die Festung "Alte Försterei" zu erobern. Und wie? Rose: "Mit einer sehr erwachsenen Leistung." Klingt plausibel, ist manchmal aber verdammt schwer: "Du kannst von Wucht und Leidenschaft reden und dann kommt das Spiel und du merkst, ups, das war gemeint. Wir müssen wirklich Zweikämpfe führen, Flanken verhindern und wenn wir sie nicht verhindern, in der Box am Mann sein." Seine Elf brauche richtige Entscheidungen und die richtigen Mitteln.