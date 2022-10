Ob Bayer Leverkusen als Gegner ein Riesending wird, ist aktuell schwer abzusehen. Die Werkself campiert noch im unteren Drittel der Bundesliga. "Leverkusen ist in einer nicht so einfachen Phase, die jede Mannschaft irgendwann mal in der Saison hat", schätzte Rose am Freitag ein: "Trotzdem merkt man, dass sie auf dem Weg dahin sind, Dinge zu verbessern. Man erkennt, dass sich unter Xabi Alonso ein paar Dinge nach vorn entwickeln. Deswegen müssen wir auf der Hut sein."