RB Leipzigs Abwehrspieler David Raum kündigte für das Bundesliga-Topspiel am Samstag (15.30 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören in der App von Sport im Osten) gegen Bayer Leverkusen bereits "Drecksackfußball" an. So weit wollte Leipzigs Trainer Marco Rose nicht gehen. Immerhin kündigte aber auch Rose an: "Wenn es etwas wilder wird, ist es vielleicht gar nicht so schlecht für uns."