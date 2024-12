Zusammensetzen wird sich die sportliche Führung auch bei Eintracht Frankfurt. Denn bei der SGE läuft es derzeit nicht mehr so leicht wie noch vor zwei Wochen. Der SGE ist die Leichtigkeit abhanden gekommen. Nach der Pokalniederlage in Leipzig kam der Bundesliga-Zweite gegen den FC Augsburg nicht über ein 2:2 hinaus. Am Donnerstag (12. Dezember) schließlich kassierte das Toppmöller-Team in der Europa League beim 2:3 in Lyon die erste Europapokal-Niederlage der Saison.