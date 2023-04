Keine guten Voraussetzungen für den FCA, der seit vier Spielen ohne Sieg ist - und dessen letzter Auswärtssieg am 2. Oktober 2022 war (3:2 gegen Schalke). Seitdem setzte es in fremden Stadien sieben Niederlagen und zwei Remis. Für Enrico Maaßen, er und Rose kennen sich aus der gemeinsamen Zeit beim BVB, ist das kein Grund zum Unken: "Wir haben zuletzt in Wolfsburg, auch eine sehr gute Mannschaft, einen Punkt geholt. Jetzt gilt es, in Leipzig etwas mitzunehmen. Dass das nicht einfach ist, ist klar. Aber was ist schon einfach?" Den letzten Satz würde Marco Rose mit Sicherheit so unterschreiben.