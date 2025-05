Raum: "Denen die Party vermiesen"

"Denen die Party vermiesen", das wünscht sich Leipzigs Abwehrspieler David Raum vor dem Gastspiel des Rekordmeisters. "Ich will und ich kann es nicht akzeptieren, dass sie hier Meister werden können", sagte der Leipziger Abwehrspieler in einem Statement auf der Website des Vereins.

Nur – nach dem mageren 1:1 gegen Kiel und der deutlichen 0:4-Demontage von Frankfurt mag so recht niemand an einen Sieg der Leipziger gegen den designierten Meister glauben. Auch Raum weiß: "Jeder soll sich hinterfragen, ob es die richtige Einstellung, die richtige Leistung war in den letzten Wochen. Es gibt drei Endspiele. Wir haben in Frankfurt eins vergeigt. Ich hoffe, es war die richtige Nackenschelle."

Bildrechte: IMAGO / osnapix

Löw: "Haben Qualifikationswoche ausgerufen"

Die Auftritte gegen Kiel und in Frankfurt waren laut RB-Trainer Zsolt Löw "weniger eine Frage der Grundordnung, sondern mehr der Einstellung, Bereitschaft, Leidenschaft, Spaß, Freude, Energie", wie er auf der Pressekonferenz am Freitag (2. Mai 2025) erklärte. Um die müden Beine nach den zuletzt müden Auftritten seiner Mannschaft im Spiel gegen die Bayern zu beleben, hat Löw in den Werkzeugkasten der Sportpsychologie gegriffen.

"Statt unsere Niederlage gegen Frankfurt taktisch zu analysieren, haben wir einen anderen Ansatz gewählt. Wir haben eine Qualifikationswoche ausgerufen." Interimscoach Löw will damit seine Mannschaft kitzeln und die zuletzt verloren gegangene Leidenschaft auf den Platz zurückbringen. "Jeder soll zeigen, wie sehr er das will. Wie sehr er bereit ist, so ein großes Spiel wie gegen Bayern München zu spielen." Denn, so ergänzt Löw: "Motivation, Ehrgeiz und Spaß muss von innen kommen. Den verlorenen Ehrgeiz muss jeder in sich finden."

Mit Messern zwischen den Zähnen gegen die Bayern

Im Spiel gegen die Bayern wünscht sich Löw die sprichwörtlichen Messer zwischen den Zähnen bei seinen Spielern. "Und die Bereitschaft, alles zu geben, bereit zu sein, zu leiden. Fußball ist, aus der Komfortzone zu gehen."

RB Leipzig u.a. ohne Orban und Gulacsi

Löws bisheriger Eindruck von der bisherigen "Qualifikationswoche" seines Teams sei gut: "Wir haben klare Blicke". Weniger klar ist sein Blick allerdings auf die mögliche Aufstellung: "Die Möglichkeiten sind limitiert. Wir müssen kreativ sein und abwarten." So werde Abwehrspieler und Kapitän Willi Orban weiter ausfallen, auch der rotgesperrte El Chadaille Bitshiabu fehlt. Im Tor wolle das Trainerteam Stammkeeper Peter Gulacsi nach seiner Kopfverletzung vom Kiel-Spiel "weiter schützen, kein Risiko eingehen". Zudem sei Xaver Schlager noch nicht fit, bei Assan Quedraogo und Antonio Nusa werde es wohl nur zu Einwechslungen reichen.

Und auch bei Abwehrmann David Raum wir die Entscheidungen über einen Einsatz nach einer "vollen Trainingswoche" eher kurzfristig fallen.

Neuer-Comeback in Leipzig?

Bildrechte: IMAGO/ULMER Pressebildagentur

Eine volle Trainingswoche, die hatte bei RBL-Gegner FC Bayern auch Torhüter Manuel Neuer. Der 124-fache Nationaltorhüter könnte nach zwei Monaten Verletzungspause in Leipzig sein Comeback feiern. „Manu hatte eine gute Trainingswoche“, erklärte Bayern-Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz der Münchner am Freitag. Die Entscheidung über den möglichen Neuer-Einsatz soll am Freitag nach dem nicht öffentlichen Abschlusstraining in München fallen. Man werde sich zusammensetzen und entscheiden, „was am besten ist für ihn und die Mannschaft“.

Bayerns Topstürmer Kane fehlt - "Werde mehr feiern als jeder andere"

Definitiv fehlen wird allerdings Angreifer Harry Kane, der in Leipzig eine Gelbsperre absitzen muss. "Es ist ein bisschen meine Geschichte", grinste der 31-jährige Kane nach seiner Gelben Karte aus der Vorwoche vom Spiel gegen Mainz. Schließlich sei er nach mehr als anderthalb Jahren bei den Bayern immer noch ohne Titel. Aber, fügte er hinzu, wenn die Bayern tatsächlich in Leipzig und ohne Kane den 34. Meistertitel holen, "werde ich mehr feiern als jeder andere."

Es sei denn, die Leipziger vermiesen den Bayern mit neuer "Einstellung, Bereitschaft, Leidenschaft, Spaß, Freude, Energie" die Meisterparty.