Was noch für einen Leipziger Sieg spricht: Gegen Heidenheim haben die Sachsen noch keinen Punkt abgegeben. In den bisher drei Duellen gab es drei Siege. "Leipzig geht als klarer Favorit in das Spiel. Jeder von uns weiß, dass das Spiel schwer wird", sagte Schmidt: "Unser Anspruch muss sein, dass wir uns wehren."

Im Hinspiel in Heidenheim erzielte Lois Openda das Goldene Tor für Leipzig. Allerdings hat der Belgier seit mittlerweile 470 Minuten nicht mehr geknipst. Zuletzt stand er auch zweimal nicht in der Startelf, das könnte sich laut Trainer Marco Rose am Sonntag ändern. "Openda sehen wir bald wieder in der Startformation. Er hat Phasen, wo die Dinge nicht so leicht vom Fuß gehen. Irgendwann wird der Knoten wieder platzen", erklärte der 48-Jährige auf der Pressekonferenz.