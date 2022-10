Ansonsten wird natürlich wieder punktuell rotiert. Die Frage ist halt, auf welcher Position. Wie schwierig die Antwort ist, zeigt sich an Amadou Haidara. Der Mittelfeldspieler legte gegen Celtic seinen vielleicht besten Saisonauftritt hin, sorgte für viele Ballgewinne und ist laut Rose ein Spieler, der Spielrhythmus braucht. Aber: "Er hat sich total verausgabt. Er war am Ende fix und fertig. Darum ist er ein Spieler, mit dem ich heute mal reden werde, wie es ihm so geht." Und vielleicht singt er ihm leise noch ein paar Zeilen aus dem Beckenbauer-Schlager ins Ohr: "Was kann uns schon geschehen? Wir werden heut‘ und morgen nicht auseinander geh’n."