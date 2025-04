Beim Heimspiel von RB Leipzig am Samstag (15:30 Uhr im Audiostream und Liveticker bei Sport im Osten) gegen Holstein Kiel spricht eigentlich alles für die Gastgeber. RBL ist Vierter mit einem zuletzt spürbaren Aufwärtstrend, Aufsteiger Kiel liegt am Ende der Tabelle. Und die Leipziger haben in ihrer Bundesliga-Geschichte in 35 Spielen noch nie gegen einen Aufsteiger verloren.