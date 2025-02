RB ist zwar in der Rückrunde noch ungeschlagen, holte aber auch nur einen Liga-Sieg aus den vergangenen sieben Spielen. Nach dem 2:2 gegen Heidenheim am Sonntag rutschten die RasenBaller von Champions-League-Platz vier auf Rang sechs ab. Der Druck auf Trainer Rose steigt. Der hat noch Vertrag bis 2026. Aktuell wäre eine Trennung zum Saisonende aber keine Überraschung. Zu unbeständig sind die Leistungen, zu dürftig ist die Punkte-Ausbeute. Mit Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) geistert bereits der Name eines möglichen Nachfolgers durch die Medien. Auftrieb soll der Einzug ins Pokal-Halbfinale bringen, am Mittwoch schlug man den VfL Wolfsburg 1:0. Gegen Mainz tritt RB zum dritten Mal in Folge vor heimischer Kulisse an.

Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner