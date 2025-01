Wie RBL-Coach Marco Rose am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Bremen-Spiel sagte, sei Xaver "mehr als fraglich für das Spiel am Sonntag." Laut Rose habe sich der 27-Jährige, der zuletzt lange wegen einem Kreuzbandriss fehlte, erneut am Knie verletzt. "Xaver hat sich im Testspiel ein bisschen weh getan. Das Knie ist gut, aber Strukturen drumherum sind betroffen." Schlager war erst Ende November auf den Platz zurückgekehrt und konnte in dieser Saison erst vier Spiele bestreiten.