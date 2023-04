Was sein Personal betrifft, muss der Coach aber einmal mehr puzzeln, denn "wir haben eine Menge Jungs, die in dieser Woche noch gar nicht im Mannschaftstraining waren". Die Rede ist unter anderem von Josko Gvardiol und Dani Olmo. Zudem hat Benjamin Henrichs laut Rose "noch leichte Hüftprobleme und eine kleine Muskelverletzung", und Konrad Laimer beklagt Schmerzen an der Ferse. Zu unguter Letzt sind auch noch Amadou Haidara und Dominik Szoboszlai gesperrt.