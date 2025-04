Löw stand bisher als Assistent unter prominenten Trainern wie Ralf Rangnick oder Thomas Tuchel in der zweiten Reihe und punktet vor seinem ersten Chef-Auftritt daheim mit Bescheidenheit: "Ich muss erstmal beweisen, dass ich das gut kann, dass ich die Mannschaft in eine richtige Spur bringe." Im verlorenen Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart klappte das zumindest ergebnistechnisch nicht. In vielen Statistiken hatte RB zwar die Nase vorn, in der entscheidenden war Stuttgart besser.