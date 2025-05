Nicht lange hadern, den Fokus und die Ziele ändern. Das fordert RB Leipzigs Interimstrainer Zsolt Löw von seinen Spielern im letzten Heimspiel der Saison am Samstag (17. Mai, ab 15.30 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören in der App von SPORT IM OSTEN) gegen Stuttgart. RB hatte durch ein schmeichelhaftes 0:0 in der Vorwoche bei Werder Bremen die Champions League endgültig verpasst. Gegen Stuttgart soll nun zumindest die Minimalchance auf die Conference League gewahrt werden.