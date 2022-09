Apropos Bochum: Der VfL hält in der Bundesliga die Rote Laterne fest in der Hand, hat in sieben Spielen lediglich einen Zähler geholt – und vor einer Woche den Coach ausgetauscht. Der neue heißt Thomas Letsch und war in Salzburg zeitweise der Chef des damaligen U16-Trainers Rose. "Thomas kommt aus einer ähnlichen Schule wie ich. Das bedeutet: Auch Bochum wird möglicherweise versuchen, uns mal höher anzulaufen", prognostiziert der Leipziger: "Sie werden versuchen, über Umschaltsituationen Tore zu erzielen. Wir müssen also unsere Angriffe gut absichern. Das ist ganz wichtig."