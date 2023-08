Alonso führt Leverkusen in die Europa League

In Leverkusen ist Alonso seit Oktober 2022 – und feierte mit Bayer schon ein paar Erfolge. So führte er die "Werkself" ins Europa-League-Halbfinale und sicherte mit Tabellenplatz sechs auch in dieser Saison den internationalen Fußball. Mit einem Punkte-Schnitte von 1,68 ist Alonso besser als seine Vorgänger Gerardo Seoane (1,57) und Hannes Wolf (1,50). An Vor-Vor-Vorgänger Peter Bosz (1,79) kommt er aber noch nicht ran.

Rose: "Witzig, wie sich Dinge ändern"

RB Leipzigs Trainer Marco Rose lobt Alonso als „Toptrainer. Klasse-Ausstrahlung, klare Spielidee auch bei Leverkusen erkennbar.“ Rose erinnert sich noch gut an das Heimspiel im Herbst gegen Leverkusen. Alonso war noch frisch bei Bayer 04, RB gewann 2:0. "Ganz witzig, wie sich Dinge ändern. Ich freue mich total für Xabi, dass er den Weg, den er bis hierhin gegangen auch gegangen ist. Ich weiß noch sein erstes, zweites oder drittes Spiel in Leipzig, als wir gewonnen haben und die Fragen schon unangenehm waren. Da wurde schon spekuliert, geht es gut, neu im Profi-Geschäft. Ein halbes Jahr später wird er bei Real Madrid gehandelt. So schnell geht das dann."

Vorn wuchtig, hinten anfällig