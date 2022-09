Gvardiol gehört bei RB zu den Erfolgsgaranten. So wie Kapitän und Stammkeeper Peter Gulacsi, der im Bundesliga-Duell an diesem Samstag (18:30 Uhr/Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App) beim Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt wieder in die Startelf rückt. Tedesco will die Sieglosserie der Leipziger in Frankfurt endlich beenden. Bei sieben Auftritten gab es lediglich vier Remis. "Die gegenwärtige Arbeitsatmosphäre stimmt mich optimistisch, dass wir am Samstag den ersten Sieg bei der Eintracht holen. Die Jungs sind sehr fokussiert und trainieren sehr hart", sagte er.

Im Oktober 2021 war RB zumindest nahe dran am Sieg, kassierte aber in der 4. Minute der Nachspielzeit noch den 1:1-Ausgleich. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner