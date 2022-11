Qualität mit dem Team statt nur im Team – das ist auch am Samstagnachmittag in Bremen Trumpf. Über 90 Minuten, inklusive Nachspielzeit. "Wenn du dort nicht auf den Punkt da bist, können die dich auch auffressen", warnt Rose: "Mit der Art und Weise, wie sie dort Fußball interpretieren, Fußball kämpfen, Fußball arbeiten, Fußball spielen. Bis zur letzten Minute. Es ist eine Mannschaft, die hintenraus viele Tore gemacht und Punkte geholt hat."

Es wird also wahrscheinlich ein Kampfspiel. Wie die Leipziger das personell angehen können, ist noch unklar. Vor allem in der Innenverteidigung hat sich nämlich ein Problem aufgetan. Nicht bei Kapitän Willi Orban, der übrigens 22 aller 23 Pflichtspiele in dieser Saison plus sechs Länderspiele durchgeackert hat. Nein, die Rede ist von den Leuten um ihn drumherum: Josko Gvardiol, Mohamed Simakan und Abdou Diallo sind allesamt angeschlagen.