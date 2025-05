Seine Elf ist allerdings sowohl in punkto Champions League (Rang vier) als auch Europa League (Rang fünf) auf Schützenhilfe angewiesen. Freiburg (52 Punkte) ist Vierter, Dortmund (51 Punkte) Fünfter. Derzeit hat RB nur den Conference-League-Platz in der eigenen Hand. Am letzten Spieltag geht es vor heimischer Kulisse noch gegen Pokalfinalist VfB Stuttgart. Dann hofft Leipzig auch wieder auf Kapitän Willi Orban (muskuläre Probleme).

Vorher wartet aber noch Bremen und die Ex-RB-Akteure Anthony Jung und Oliver Burke. Beide trainierte Zsolt Löw einst als Co in Leipzig. Der Schotte Burke blieb bei RB mit nur einem Tor glücklos. Gerade ist er ein wichtiger Faktor von Werder: "Er ist reifer geworden, ein super gefährlicher Stürmer, mit extremer Geschwindigkeit, auf den wir sehr gut aufpassen müssen", warnte Löw.

Im Gegensatz zu Burke ist der von RB Leipzig Anfang Februar nach Bremen ausgeliehene Angreifer André Silva kein großer Faktor. Er wird zu RB zurückkehren. Der Portugiese traf in sieben Partien für Werder nur ein Mal. In seinen ersten sechs Einsätzen verloren die Norddeutschen fünf Mal. Danach saß Silva fast nur noch auf der Bank – in einer Phase, als die Grün-Weißen durchstarteten: "Wir gewinnen, die Mannschaft kommt wieder in einen Flow – das sind die Mechanismen des Sports. Für ihn ist es natürlich unglücklich gelaufen", sagte Peter Niemeyer, der Leiter des Bremer Lizenzbereichs, dem "Kicker".