Am Samstag ist es mal wieder so weit: RB Leipzig muss im Top-Spiel bei Rekordmeister Bayern München ran. Nach zuletzt drei Siegen in Serie ist eine Niederlage nicht eingeplant. "Es ist für uns kein Bonusspiel", sagte Tedesco am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz. Das "würde ja heißen, wenn wir verlieren, dass wir damit einverstanden sind, dass das okay ist. Das ist es natürlich nicht. Wir möchten, mit allem was wir haben, Bayern Paroli bieten. Grundsätzlich gehen wir in das Spiel, um erfolgreich zu sein", ergänzte der RB-Chefcoach.