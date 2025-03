Vielleicht kramt das Trainerteam von Marco Rose vor dem Duell am Samstag gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr, im Live-Ticker und live hören in der SpiO-App) das Video vom 10. September 2016 noch einmal hervor. Für all die Spieler, die RB damals noch nicht kannten oder zu jung waren. Vielleicht auch beides. An jenem 10. September feierten die Leipziger mit einem 1:0-Sieg (Torschütze: Naby Keita) gegen Dortmund ihren historisch ersten Sieg in der Bundesliga.