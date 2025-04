Der Fokus wurde schnell auf das (zumindest von der Papierforn her) Topduell an diesem Samstag (18.30 Uhr live hören und im Ticker in der SpiO-App) bei Eintracht Frankfurt gelegt. Es ist das Duell Dritter gegen Vierter. Es geht um die Champions League. "Es wird sicherlich ein sehr gutes Fußballspiel sein. Beide Mannschaften spielen sehr aggressiven Fußball", mutmaßte RB-Trainer Zsolt Löw, der am Freitag lächelnd auf dem Podium saß.