RB peilt an der Wuhlheide einen Sieg an. In der 2. Liga gab es ein Remis und eine Niederlage. Am Sonntag treffen die beiden besten Defensivreihen der vergangenen Saison aufeinander. RB kassierte nur 29 Gegentore, Union in der Liga zwei 33. Während die Abwehr bei Leipzig weiter eine Bank sein soll, arbeitet Trainer Nagelsmann an mehr Varianten in der Offensive. Ballbesitz soll mehr Erfolg bringen. Verzichten muss er in Berlin au Verteidiger Dayot Upamecano (Knieprobleme) sowie die Mittelfeldakteure Tyler Adams (Adduktorenprobleme) und Hannes Wolf (Knöchelbruch). Stratege Kevin Kampl könnte ins Team zurückkehren, er hat seine Probleme am Sprunggelenk auskuriert. Auch der Schwede Emil Forsberg scharrt nach seinem Bankplatz von Osnabrück mit den Hufen.