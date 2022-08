Die beiden folgenden Gastspiele an der Alten Försterei verlor RBL. Trainer Domenico Tedesco ist deshalb gewarnt: "Union Berlin macht auch in dieser Saison wenige Dinge wirklich anders. Sie stehen genauso gut, genauso stabil wie in unseren beiden Partien der Vorsaison." Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen den Stadtrivalen Hertha BSC erkämpften sich die Eisernen am 2. Spieltag ein 0:0 beim FSV Mainz 05. Auf die RB-Offensive um Rückkehrer Timo Werner könnte also ein Geduldsspiel zukommen. Werner und Nkunku trafen beide. Da trifft es sich gut, dass der Torjäger in dieser Woche etwas länger als 70 Minuten auf dem Platz stehen könnte.