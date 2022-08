So optimistisch und voller Vorfreude hat man Domenico Tedesco selten gesehen. Der Cheftrainer von DFB-Pokalsieger RB Leipzig wirkte am Freitag - zwei Tage vor dem Bundesliga-Saisonstart seines Teams beim VfB Stuttgart (So., 15:30 Uhr/Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App) - völlig entspannt und voller Vertrauen in sein Team sowie die in der Vorbereitung geleistete Arbeit. "Grundsätzlich haben wir eine sehr gute Mannschaft. Wir können jedem Gegner, wirklich jedem, weh tun", sagte Tedesco mit Blick auf die Saison.