So langsam ist Marco Rose wieder im Fußball-Alltag angekommen. Zwei Tage hatte der Trainer von RB Leipzig gebraucht, um das 0:7-Debakel in der Champions League bei Manchester City zu verarbeiten. Besonders am Morgen danach habe er sich gar nicht gut gefühlt, gestand Rose auf der Pressekonferenz am Freitag: "Das Aufwachen ist fürchterlich." Nun aber gehe es ihm schon viel besser, auch die Mannschaft scheint bereit für das Bundesliga-Spiel beim VfL Bochum am Samstag (Anstoß: 15:30 Uhr, live im Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App).