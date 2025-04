Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Löw: "Freundschaft, die für immer bleibt"

Wolfsburgs Trainer Ralph Hasenhüttl ist nicht nur der frühere Chef von Löw aus gemeinsamen Bundesliga-Tagen, Hasenhüttl ist auch ein Freund. Beide stehen immer noch im regelmäßigen Kontakt, verrät Löw. "'Hasi' ist nicht nur ein guter Trainer, sondern auch ein unfassbarer Mensch. Ich habe im Fußball viele Menschen kennengelernt, Hass ist ganz weit vorn", blickt der RBL-Coach auf die gemeinsame Zeit zwischen 2016 und 2018 zurück. "Das ist eine Freundschaft, die für immer bleibt."

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Am Freitag beim Auswärtsspiel in Wolfsburg ruht die Freundschaft allerdings für 90 Minuten. So, wie auch das Telefon vor dem Spiel ruht. "Wir sind in Kontakt geblieben. Wir werden sicher auch nach dem Spiel ein paar Worte wechseln. Vorher aber nicht."

Wolfsburg: Niederlagenserie und Hasenhüttl-Diskussionen

RB Leipzig ist mit dem 3:1-Sieg aus der Vorwoche wieder näher an die Champions-League-Plätze herangerückt, steht aktuell als Fünfter nur einen Rang und einen Punkt hinter der Qualifikation für die Königsklasse. Ganz anders die Situation beim VfL: Nach Rang fünf am 13. Spieltag und Rang sieben am 25. Spieltag ist das Hasenhüttl-Team nach zuletzt vier sieglosen Spielen mit drei 0:1-Niederlagen auf Rang 12 und damit aus den Plätzen für den Europapokal rausgerutscht.

Sechs Punkte beträgt der Rückstand des VfL aktuell, weshalb in der Autostadt über die Zukunft des Trainers mit Leipziger Vergangenheit diskutiert wird. Der Stuhl wackelt, verschiedene Medien aus Wolfsburg und Braunschweig berichten bereits von einer Trennung nach dem Ende der Saison - und sogar unabhängig vom Tabellenplatz.

RB vs. Wolfsburg: 1:5 und 1:0