Nagelsmann: "Augsburg verbessert"

"Augsburg hat sich im Vergleich zum letzten Jahr verbessert. Sie haben weniger Konter zugelassen. Sie spielen klarer nach vorn, sind nicht mehr so risikobehaftet, haben nicht so viele Ballverluste", lobte RBL-Coach Nagelsmann auf der Leipziger Pressekonferenz am Donnerstag (15.10.2020) und betonte vor allem die starke Defensive und die Laufbereitschaft: "Rafal Gikiewicz ist statistisch aktuell der beste Torhüter der Liga. Sie sind bisher viel gelaufen aber wenig in der gegnerischen Hälfte. Das spricht für eine große Kompaktheit." Nagelsmann: "Augsburg spielt klarer nach vorn" Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

FCA: Gegen Dortmund die Nachteile weggelaufen

Die Laufbereitschaft der Bayern ist tatsächlich sehr beeindruckend: Mit bisher 369,5 zurückgelegten Kilometern führt der FCA die Ligastatistik deutlich an, Augsburg ist damit in den bisherigen drei Spielen rund 47 Kilometer weiter gelaufen als Schalke, das wie in der Liga auch in dieser Statistik Schlusslicht ist. Möglich, dass Augsburg auch gegen Leipzig auf das Läuferische setzt: Beim 2:0-Heimsieg gegen Dortmund hatten die Fuggerstädter mit 123,6 Kilometern 11,4 Kilometer mehr auf der Uhr als die Schwarz-Gelben, Augsburg ist den individuellen Klassennachteil einfach weggelaufen.

RBL: 14 Nationalspieler auf Reisen - fünf traineren erst Freitag

Zumal die Augsburger frischer sein dürften. In der Länderspielpause stellten die Fuggerstädter fünf Nationalspieler ab, RB Leipzig entsendete dagegen 14 Auswahlspieler zu Länderspiel-Verpflichtungen. Fünf davon standen erst am Mittwoch (14.10.2020) im National-Kader, Yussuf Poulsen (Dänemark), Alexander Sörloth (Norwegen), Willi Orban (Ungarn), Emil Forsberg (Schweden) und Dayot Upamecano (Frankreich) kehren nach einem Corona-Test erst am Freitag ins Mannschaftstraining zurück. „Das ist nicht optimal“, so Nagelsmann.

Sabitzer und Laimer fehlen

Während das Quintett beim FCA aber zum Einsatz kommen kann, fehlen die beiden Österreicher Marcel Sabitzer und Konrad Laimer dagegen komplett. Sabitzer trainiere zwar schon wieder, ein Einsatz am Samstag komme aber noch zu früh. Den stellte Nagelsmann seinem Mittelfeldspieler für die Champions League am kommenden Dienstag (20.10.2020) in Aussicht.



Mit Blick auf den 2:1-Sieg im letzten Spiel der vergangenen Saison in Augsburg reist der Coach ganz selbstbewusst in die drittgrößte Stadt Bayerns: "Wir müssen es hinbekommen, unsere Überlegenheit in Tore umzumünzen. Das haben wir in der Rückrunde nicht so gut hinbekommen. Aber vor acht Wochen haben wir das in Augsburg gut gemacht. Und am Samstag in Augsburg werden wir das auch gut machen." Marcel Sabitzer beim individuellen Training: Gegen Augsburg darf er noch nicht ran. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

FCA-Manager Reuter: "Wehren uns nicht gegen Tabellenführung"

Selbstbewusst tritt auch der Überraschungs-Zweite aus Augsburg auf. Auf die mögliche Tabellenführung angesprochen, sagte FCA-Manager Stefan Reuter in der „Augsburger Allgemeinen“ (15.10.2020): „Wir würden uns nicht wehren.“